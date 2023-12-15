Семь ДРГ россиян пытались ворваться в Украину за две недели – детали одного из боев

В районе Мирнополья в Сумской области Силы обороны обнаружили и нанесли удар по группе оккупантов

Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)

Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются ворваться через границу на севере Украины, за две недели было семь таких попыток. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

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"ДРГ заходят из Брянской, Курской и частично Белгородской областей в полосах Черниговской, Сумской областей и Богодуховского района Харьковской области. Всего за две недели было семь попыток врага попасть на территорию Украины. В пяти случаях нашим защитникам удалось своевременно выявить такие намерения, нанести огневое поражение. Враг, понеся потери, отступил", – сказал он.

Наев отметил, что в районе Мирополья в Сумской области российская ДРГ пыталась пересечь государственную границу, однако благодаря техническим средствам группу своевременно обнаружили Силы обороны и нанесли огненное поражение из минометов, артиллерии и стрелкового оружия.

Боевую работу проделали защитники из Госпогранслужбы, территориальной обороны и артиллеристы из действующего на этом направлении подразделения.

Мирополье на карте:

В конце октября ГПСУ сообщила, что российские ДРГ регулярно пытаются зайти на территорию Украины, однако после пересечения границы далеко им пройти не удается – Силы обороны сразу открывают огонь.

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