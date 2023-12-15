Сили оборони ліквідували 1090 російських загарбників – втрати РФ за добу
За добу Сили оборони ліквідували 1090 російських окупантів, знищили 38 бронемашин, 14 танків та 11 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 15 грудня 2023 року орієнтовно склали:
– особового складу – близько 343 890 (+1090);
- танків – 5706 (+14);
- бойових броньованих машин – 10 654 (+38);
- артилерійських систем – 8099 (+11);
- РСЗВ – 920 (+0);
- засобів ППО – 605 (+0);
- літаків – 324 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20);
- крилатих ракет – 1608 (+2);
- кораблів / катерів – 22 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 699 (+24);
- спеціальної техніки ‒ 1189 (+4).
- Генштаб повідомив, що за добу загарбники атакували 45 разів на Авдіївському, 17 на Мар'їнському та 15 на Куп'янському напрямках, Сили оборони відбили атаки.
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