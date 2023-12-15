Сили оборони ліквідували 1090 російських загарбників – втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 1090 російських окупантів, знищили 38 бронемашин, 14 танків та 11 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати Росії на 15 грудня 2023 року орієнтовно склали:

– особового складу – близько 343 890 (+1090);

- танків – 5706 (+14);

- бойових броньованих машин – 10 654 (+38);

- артилерійських систем – 8099 (+11);

- РСЗВ – 920 (+0);

- засобів ППО – 605 (+0);

- літаків – 324 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20);

- крилатих ракет – 1608 (+2);

- кораблів / катерів – 22 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 699 (+24);

- спеціальної техніки ‒ 1189 (+4).

Інфографіка: Генштаб

Генштаб повідомив, що за добу загарбники атакували 45 разів на Авдіївському, 17 на Мар'їнському та 15 на Куп'янському напрямках, Сили оборони відбили атаки.

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