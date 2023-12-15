Силы обороны ликвидировали 1090 российских захватчиков – потери РФ за сутки
За сутки Силы обороны ликвидировали 1090 российских оккупантов, уничтожили 38 бронемашин, 14 танков и 11 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 15 декабря 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава – около 343 890 (+1090);
- танков ‒ 5706 (+14);
- боевых бронированных машин – 10654 (+38);
- артиллерийских систем – 8099 (+11);
- РСЗО – 920 (+0);
- средства ПВО – 605 (+0);
- самолетов – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6226 (+20);
- крылатые ракеты ‒ 1608 (+2);
- корабли / катера – 22 (+0);
- подводные лодки – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 699 (+24);
- специальная техника – 1189 (+4).
- Генштаб сообщил, что за сутки захватчики атаковали 45 раз на Авдеевском, 17 на Марьинском и 15 на Купянском направлениях, Силы обороны отразили атаки.
Смотрите также: Бойцы 47-й ОМБр на Bradley уничтожили МТ-ЛБ взвода оккупантов под Авдеевкой — видео