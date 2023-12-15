Росіяни наступали під Авдіївкою, Мар'їнкою, Куп'янському та ще на трьох напрямках – карта

Українська авіація та ракетні війська вразили по два райони зосередження особового складу, озброєння та техніки окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники атакували 45 разів на Авдіївському, 17 на Мар'їнському та 15 на Куп'янському напрямках, Сили оборони відбили атаки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За добу відбулося 110 боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак загарбників в районі Синьківки Харківської області.

Карта: Deepstate

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

Карта: Deepstate

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 11 атак росіян біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Карта: Deepstate

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників, котрі не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 23 атаки росіян східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують загарбників в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут українські захисники успішно відбили 17 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили дев'ять атак росіян північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують загарбників вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах окупантів.

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Також минулої доби наші захисники знищили одну аеробалістичну ракету Х-47М "Кинджал".

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів загарбників.

11 грудня речник Таврійського напрямку розповів, що окупанти активізувались на Авдіївському і Мар'їнському напрямках і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не тільки старої, а й досить сучасної.

13 грудня командувач ОСУВ "Таврія" спростував інформація про те, що росіяни вже нібито повністю захопили Мар’їнку.

14 грудня Генштаб повідомляв, що російські окупанти дедалі настирливіше наступають в районі Авдіївки, збільшили кількість атак під Куп'янськом.

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