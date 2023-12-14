Генштаб: Усе більше атак ворога під Авдіївкою, загострення в районі Куп'янська – карта

За словами військових, за добу на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Більшість – як завжди у напрямку Авдіївки

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти все настирливіше наступають в районі Авдіївки, збільшили кількість атак під Куп'янськом. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За словами військових, за добу на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще дві – східніше Петропавлівки.

У районі Серебрянського ліса у Луганській області та східніше Тернів Донецької області ЗСУ відбили дві атаки.

Біля Іванівського, Андріївки й Кліщіївки поблизу Бахмута відбито шість атак окупантів.

Карта: Deepstate

Загарбники наступали східніше Новобахмутівки, Степового та Авдіївки, де було відбито 29 їхніх атак, а також у районі південніше Сєверного, Первомайського та Невельського – там Сили оборони відбили 18 атак.

Карта: Deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки. Там українські військові відбили 19 атак окупантів.

Карта: Deepstate

Росія наступала поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, ЗСУ відбилися.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На лівому березі Херсонщини українські воїни надалі утримують зайняті позиції, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Українська авіація завдала ударів по п'ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ракетники й артилеристи уразили пункт управління, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів росіян.

5 грудня голова Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, щоб перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, продовжують штурмувати у його напрямку, сказав він.

11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямах і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.

12 грудня повідомлялося, що армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки й Мар'їнки.

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