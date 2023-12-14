Генштаб: Все больше атак врага под Авдеевкой, обострение в районе Купянска – карта

По словам военных, за сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений. Большинство – как всегда, в направлении Авдеевки.

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты все настойчивее наступают в районе Авдеевки, увеличили количество атак под Купянском. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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По словам военных, за сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений. На Купянском направлении Силы обороны отбили 21 атаку врага в районе Синьковки и еще две – восточнее Петропавловки.

В районе Серебрянского леса в Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области ВСУ отбили две атаки.

Возле Ивановского, Андреевки и Клещеевки близ Бахмута отбиты шесть атак оккупантов.

Карта: Deepstate

Захватчики наступали восточнее Новобахмутовки, Степного и Авдеевки, где было отбито 29 их атак, а также в районе южнее Северного, Первомайского и Невельского – там Силы обороны отбили 18 атак.

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районах Новомихайловки и Красногоровки. Там украинские военные отбили 19 атак оккупантов.

Карта: Deepstate

Россия наступала вблизи Работиного и западнее Вербового Запорожской области, ВСУ отразили атаки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны наносят россиянам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На левом берегу Херсона украинские воины и дальше удерживают занятые позиции, наносят огневое поражение по тылам противника.

Украинская авиация нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов россиян.

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степное на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли на Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

12 декабря сообщалось, что армия России активно применяет авиацию и сбрасывает управляемые авиабомбы в районах Авдеевки и Марьинки.

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