Россияне наступали под Авдеевкой, Марьинкой, Купянском и еще на трех направлениях – карта

Украинская авиация и ракетные войска поразили по два района сосредоточения личного состава, вооружения и техники оккупантов

Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики атаковали 45 раз на Авдеевском, 17 на Марьинском и 15 на Купянском направлениях, Силы обороны отразили атаки. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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За сутки произошло 110 боестолкновений.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 15 атак захватчиков в районе Синьковки Харьковской области.

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении Силами обороны отражены атаки оккупантов восточнее Тернов Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 11 атак россиян возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отразили 23 атаки россиян восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские защитники успешно отразили 17 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили девять атак россиян севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают захватчиков вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам оккупантов.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Также за прошедшие сутки наши защитники уничтожили одну аэробаллистическую ракету Х-47М "Кинжал".

Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и два склада боеприпасов захватчиков.

11 декабря представитель Таврического направления рассказал, что оккупанты активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

13 декабря командующий ОСУВ "Таврия" опроверг информацию о том, что россияне уже якобы полностью захватили Марьинку.

14 декабря Генштаб сообщал, что российские оккупанты все настойчивее наступают в районе Авдеевки, увеличили количество атак под Купянском.

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