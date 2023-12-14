Бійці 47-ї ОМБр на Bradley знищили МТ-ЛБ взводу окупантів під Авдіївкою — відео
Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали, як ліквідували російських окупантів у Степовому поблизу Авдіївки, використовуючи БМП М2 Bradley. Відео опублікували в Telegram-каналі підрозділу авіарозвідки бригади.
У ролику видно, як Bradley українських бійців заходить у фланг механізованому взводу окупантів на трьох МТ-ЛБ і знищує їх.
БМП Bradley було розроблено з орієнтиром на протистояння радянським БМП, тому має достатню захищеність, а його власна гармата пробиває майже всі БМП або БТР, наявні на озброєнні ЗС РФ.
У серпні 47-ма бригада з боями увійшла до Роботиного на Мелітопольському напрямку та організувала евакуацію мирних жителів на американських Bradley.
"Три русняві МТ-ЛБ з десантом швидко вирушили до пекла завдяки влучному вогню однієї гармати", – підписали відео військові.
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