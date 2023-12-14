Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали, как ликвидировали российских оккупантов в Степном возле Авдеевки, используя БМП М2 Bradley. Видео было опубликовано в Telegram-канале подразделения авиаразведки бригады.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ролике видно, как Bradley украинских бойцов заходит во фланг механизированного взвода оккупантов на трех МТ-ЛБ и уничтожает их.

БМП Bradley была разработана с ориентиром на противостояние советским БМП, поэтому имеет достаточную защищенность, а ее собственная пушка пробивает почти все БМП или БТР, имеющиеся на вооружении ВС РФ.

В августе 47-я бригада с боями вошла в Роботино на Мелитопольском направлении и организовала эвакуацию мирных жителей на американских Bradley.

"Три русых МТ-ЛБ с десантом быстро отправились в ад благодаря точному огню одной пушки", – подписали видео военные.

Карта: Deepstate

Российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции на танках и боевых машинах пехоты под флагами Украины, но Силы обороны сорвали удар дронами и артиллерией – видео.

Украинские зенитчики показали, как сбивали ракеты россиян из американского ЗРК Avenger – видео.

Воздушные силы показали, как украинские летчики учатся на симуляторах F-16 – видео.

Читайте также: Эксперты о бое, в котором были потеряны Leopard и Bradley: бойцы действовали профессионально – WarZone