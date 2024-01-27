В Сумской области диверсионная группа россиян расстреляла брата и сестру — глава ОВА
В Сумской области утром 27 января российская диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской общины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх.
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По его словам, дом убитых расположен в поселке Андреевка в пяти километрах от границы с РФ.
Артюх призвал жителей приграничной зоны к эвакуации.
"Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь", — заявил глава ОВА.
- В Сумской области в результате российского ракетного удара 13 января произошло возгорание хозяйственных построек, а взрывной волной выбило окна в пятиэтажных жилых домах.
- В первый день нового года россияне в очередной раз запустили ударные дроны по Украине, один "шахед" попал в двухэтажное здание в Сумской области.
- Российские диверсионно-разведывательные группы регулярно пытаются ворваться через границу на севере Украины, заявлял командующий Объединенными силами Сергей Наев.
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