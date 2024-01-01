В Сумской области "шахед" попал в двухэтажку: под завалами мужчина, есть погибшая – фото

В Сумской области "шахед" попал в двухэтажку: под завалами мужчина, есть погибшая – фотодополнено
В первый день нового года россияне в очередной раз запустили ударные дроны по Украине, один "шахед" попал в двухэтажное здание в Сумской области. Об этом сообщила областная военная администрация.
По данным ОВА, вражеский БпЛА попал в дом в Эсманской общине, в результате чего есть разрушения, люди оказались под завалами.
"На месте прилета работают все необходимые службы. Предварительно, из-под завалов уже спасены три человека. Им оказывается медицинская помощь. Поисково-спасательная операция продолжается", – сказано в сообщении.
Ранее сегодня ОВА сообщила об уничтожении двух дронов в небе над Сумской областью. Также работали силы ПВО в Киевской области.
ДОПОЛНЕНО В 17:30. Офис генпрокурора сообщил, что в результате атаки БпЛА в Сумской области погибла женщина.
По данным следствия, около 15:00 дрон попал в многоквартирный жилой двухэтажный дом, его жительница получила тяжелые ранения, от которых умерла в больнице.
По предварительной информации, под завалами находится мужчина, поисково-спасательная операция продолжается.
- В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БПЛА.
- В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.
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