В Сумской области "шахед" попал в двухэтажку: под завалами мужчина, есть погибшая – фото

Фото - Сумська ОВА

В первый день нового года россияне в очередной раз запустили ударные дроны по Украине, один "шахед" попал в двухэтажное здание в Сумской области. Об этом сообщила областная военная администрация.

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По данным ОВА, вражеский БпЛА попал в дом в Эсманской общине, в результате чего есть разрушения, люди оказались под завалами.

"На месте прилета работают все необходимые службы. Предварительно, из-под завалов уже спасены три человека. Им оказывается медицинская помощь. Поисково-спасательная операция продолжается", – сказано в сообщении.

Ранее сегодня ОВА сообщила об уничтожении двух дронов в небе над Сумской областью. Также работали силы ПВО в Киевской области.

ДОПОЛНЕНО В 17:30. Офис генпрокурора сообщил, что в результате атаки БпЛА в Сумской области погибла женщина.

По данным следствия, около 15:00 дрон попал в многоквартирный жилой двухэтажный дом, его жительница получила тяжелые ранения, от которых умерла в больнице.

По предварительной информации, под завалами находится мужчина, поисково-спасательная операция продолжается.

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БПЛА.

В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.

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