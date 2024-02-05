Наев об особенностях ДРГ РФ: Хорошо подготовленные офицерские группы по 10-12 человек

Командующий Объединенных сил ВСУ отметил, что цель российских ДРГ – действовать только в приграничье

Сергей Наев (Фото: Оперативное командование Север)

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя в приграничье Сумской, Черниговской и в Богодуховском районе Харьковской области. Вражеские группы диверсантов имеют хорошую подготовку и свои особенности, а их цель – действовать в приграничье, сказал он в эфире телемарафона.

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Наев отметил, что состав этих групп – 10-12 человек, они имеют хорошую подготовку, ведь это офицерские группы из состава спецопераций РФ, а также ГРУ Генштаба РФ.

"Их цель действовать только в приграничье. Это небольшая зона, несколько километров вдоль государственной границы протяженностью 1000 км. И они будут пытаться совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих", – констатировал он.

Поэтому, по словам генерала, гражданским лицам следует понимать, что госграница в Черниговской, Сумской и Богодуховском районе Харьковской области – это линия боевого столкновения и там опасно.

В частности, 4 февраля Наев сообщал о том, что бойцы территориальной обороны в Сумской области остановили российскую диверсионно-разведывательную группу в составе десяти человек, которая пыталась пересечь государственную границу Украины.

Российские диверсионно-разведывательные группы регулярно пытаются ворваться через границу на севере Украины.

27 января в Сумской области российская диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинского общины.

3 февраля стало известно, что в Сумской области запретили движение транспорта у границы с РФ.

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