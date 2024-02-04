Тероборона зупинила російську ДРГ неподалік від Глухова: бій тривав півтори години

Ввечері у суботу десять російських диверсантів намагалися перейти кордон в Сумській області. Їх зустріли вогнем

Фото: командування Об'єднаних сил

У суботу, 3 лютого, бійці територіальної оборони в Сумській області зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу у складі десяти осіб, яка намагалася перетнути державний кордон України. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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"О 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб. Українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. За кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил", – розказав генерал.

Бій тривав протягом півтори години.

"Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула наша контрдиверсійна група. [...] Ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону", – розказав Наєв.