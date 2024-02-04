Тероборона остановила российскую ДРГ неподалеку от Глухова: бой длился полтора часа
В субботу, 3 февраля, бойцы территориальной обороны в Сумской области остановили российскую диверсионно-разведывательную группу в составе десяти человек, пытавшуюся пересечь государственную границу Украины. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
"В 18:20 на подступах к Глуховской громаде бойцами одного из опорных пунктов было замечено движение вооруженной группы в составе десяти человек. Украинские бойцы начали стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрыв место сосредоточения вражеских сил", – рассказал генерал.
Бой длился полтора часа.
"Понеся потери, враг сменил тактику, разделившись на две группы. Одна из которых под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла наша контрдиверсионная группа. [...] Враг был отброшен далеко за пределы украинской границы", — рассказал Наев.
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