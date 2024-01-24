Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував про роботу контрдиверсійних резервів, які протидіють російським диверсійно-розвідувальним групам на півночі.

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Військовий зазначив, що в північній операційній зоні охорону кордону здійснюють прикордонники, підсилені бійцями територіальної оборони.

"Ворог невпинно намагається прорвати нашу оборону, залучаючи всі види озброєння. Лише за минулу добу Росія випустила десятки ракет по наших містах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних. Проте не лише в повітряному просторі противник активізував свої сили. Зафіксовано спроби перетину державного кордону диверсійними групами", – заявив він.

Саме тому, зазначив Наєв, було створено контрдиверсійні резерви, котрі за потреби впродовж "лічених хвилин" мають прибути в район виявлення противника для його подальшої ліквідації.

Командувач поінформував, що провів перевірку проведення підготовки захисників та рівня їхньої навченості, а також організації служби.

Він зауважив, що всі воїни працюють цілодобово та є професіоналами військової справи.

Наприкінці жовтня 2023-го Державна прикордонна служба повідомила, що російські ДРГ регулярно намагаються зайти на територію України, проте після перетину кордону далеко їм пройти не вдається – Сили оборони одразу відкривають вогонь.

15 грудня Наєв повідомив, що російські ДРГ намагаються вдертися через кордон на півночі України, за два тижні було сім таких спроб.

17 грудня, після того, як росіяни захопили в полон шістьох прикордонників, ДПСУ заявила про активізацію російських ДРГ.

10 січня 2024 року близько п'ятої ранку російська ДРГ розстріляла авто із цивільним чоловіком у Семенівській громаді Чернігівської області – він загинув.

15 січня ДПСУ заявила про затримання ворожого диверсанта, який воював у складі терористичної організації Група Вагнера і планував корегувати удари по українських енергооб’єктах.

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