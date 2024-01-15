Прикордонники заявили про затримання диверсанта-вагнерівця – фото

Правоохоронці відстежували дії чоловіка з моменту його перебування в Білорусі

Фото - ДПСУ

Державна прикордонна служба заявила про затримання ворожого диверсанта, який воював у складі терористичної організації Група Вагнера і планував корегувати удари по українських енергооб’єктах.

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За даними прикордонників, вагнерівець мав прибути до Рівненської області з території Білорусі. За його діями правоохоронці слідкували з моменту перебування чоловіка в Білорусі.

Прикордонники разом із СБУ спіймали його "на гарячому".

"Він намагався закріпити GPS-трекери, завдяки яким рашисти змогли б завдати удар "шахедами" та знеструмити Київ і центральні регіони України", – повідомили у ДПСУ.

Відомо, що затриманий у період 2014-2017 років воював на боці терористичних організацій ЛНР/ДНР, а на початку повномасштабного вторгнення пішов до Групи Вагнера. Наразі готується повідомлення про підозру.

Фото – ДПСУ

Наприкінці жовтня 2023-го ДПСУ повідомила, що російські ДРГ регулярно намагаються зайти на територію України, проте після перетину кордону далеко їм пройти не вдається – Сили оборони одразу відкривають вогонь.

17 грудня, після того, як росіяни захопили в полон шістьох прикордонників, ДПСУ заявила про активізацію російських ДРГ.

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