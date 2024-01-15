Пограничники заявили о задержании диверсанта-вагнеровца – фото

Правоохранители отслеживали действия мужчины с момента его пребывания в Беларуси

Фото - ГПСУ

Государственная пограничная служба заявила о задержании вражеского диверсанта, который воевал в составе террористической организации Группа Вагнера и планировал корректировать удары по украинским энергообъектам.

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По данным пограничников, вагнеровец должен был прибыть в Ровенскую область с территории Беларуси. За его действиями правоохранители следили с момента пребывания мужчины в Беларуси.

Пограничники вместе с СБУ поймали его "на горячем".

"Он пытался закрепить GPS-трекеры, благодаря которым рашисты смогли бы нанести удар "шахедами" и обесточить Киев и центральные регионы Украины", – сообщили в ГПСУ.

Известно, что задержанный в период 2014-2017 годов воевал на стороне террористических организаций ЛНР/ДНР, а в начале полномасштабного вторжения пошел в Группу Вагнера. Готовится сообщение о подозрении.

Фото – ГПСУ

В конце октября 2023-го ГПСУ сообщила, что российские ДРГ регулярно пытаются зайти на территорию Украины, однако после пересечения границы далеко им пройти не удается – Силы обороны сразу открывают огонь.

17 декабря, после того, как россияне захватили в плен шестерых пограничников, ГПСУ заявила об активизации российских ДРГ.

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