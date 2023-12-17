Держприкордонслужба після потрапляння в полон прикордонників заявила про активізацію ДРГ

Речник Прикордонної служби: Для боротьби з російськими диверсантами потрібна злагодженість з іншими Силами оборони

Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба після того, як росіяни захопили в полон шістьох прикордонників, заявила про активізацію російських диверсійно-розвідувальних груп.

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"Випадки заходу диверсантів залишаються більш активними на напрямку Сумщини та Харківщини, однак загроза від них не зникає і для Чернігівщини. Диверсанти маючи відповідне озброєння та екіпірування, намагаються діяти скрито. Іноді діляться на кілька груп, здійснюючи відволікаючі маневри. Нерідко у місцях своєї роботи вони залишають вибухові пастки", – йдеться в коментарі речника ДПСУ Андрія Демченка.

Він сказав, що для протидії диверсантам залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики своєчасного виявлення ДРГ, зокрема інженерні перешкоди, засоби контролю та спостереження за місцевістю, аеророзвідка.

За його словами, запорукою ефективного виявлення ворожих груп та їх ліквідації має бути злагодженість між прикордонниками та іншими складовими Сил оборони.