Українські прикордонники потрапили в полон на Сумщині. Що робити їх родичам

Фото: ресурс окупантів

Спочатку про полон шести українських воїнів-прикордонників заявили ресурси російських окупантів. Вони ж у пропагандистських цілях опублікували допити полонених.

Джерело LIGA.net у Силах безпеки та оборони підтвердило, що українські захисники дійсно перебувають у полоні. Згодом представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко відповів нам, що у відомстві знають про цих полонених та розповів, що слід зробити їхнім родичам.

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Вранці 16 грудня ресурси загарбників почали поширювати відео з допитами українських військовополонених. Окупанти стверджують, що прикордонників захопили у Сумській області поряд з Курською областю РФ.

Достовірно встановити всі обставини, за яких захисники були захоплені, наразі неможливо. Утім, на півночі росіяни регулярно використовують диверсійно-розвідувальні групи, котрими намагаються вдертися до України.

Відео з допитами військових можуть бути записані під примусом. Росіяни вже почали використовувати матеріали для пропаганди.

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Джерело LIGA.net у Силах безпеки та оборони підтвердило, що ці українські прикордонники дійсно перебувають у російському полоні.

Представник Координаційного штабу відповів, що відомству відомо про цих військовополонених: "Ми маємо достатній обмінний фонд, щоби повернути наших військовослужбовців".

Яценко описав алгоритм дій, які слід виконати родичам цих військових. Спочатку слід звернутися до Нацполіції та Національного інформаційного бюро, а також до Обʼєднаного центру Служби безпеки України, де подати всі необхідні дані.

Він зауважив, що робота з пошуку та повернення військовополонених триває постійно, проте перемовини затягує російська сторона, котра не зацікавлена у продовженні обмінів.

2 грудня президент Зеленський заявив, що обміни військовополоненими з Росією не зупинилися, переважно їх просто не афішують.

3 грудня Координаційний штаб попередив, що Росія готує хвилю дезінформації про причини припинення обмінів, які не відбуваються з кінця літа 2023 року.

14 грудня СтратКом ЗСУ підтвердив, що російські окупанти використали полонених українських військових як "живий щит".

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