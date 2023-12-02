Зеленський: Обміни військовополоненими тривають, іноді прямо на полі бою

За словами президента, обміни військовополоненими є "не тільки глобальні, а й прямо на місці"

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському Associated Press заявив, що обміни військовополоненими з Росією не зупинилися, переважно їх просто не афішують. За словами верховного головнокомандувача, обміни відбуваються й прямо на полі бою.

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Він пояснив, що обміни є "не тільки глобальні, а й прямо на місці".

"Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд, і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто – міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців, – ми міняємо. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити", – сказав Зеленський.

За його словами, за останні пів року Україні вдалося повернути близько 100 своїх військовослужбовців з російського полону, а з початку великої війни – кілька тисяч. Ще кілька тисяч наразі перебувають у полоні, додав президент.

ДОВІДКА У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими вже тривалий час стверджують, що Росія призупинила будь-які обміни військовополоненими. Представник штабу Петро Яценко каже: "Росія таким чином хоче вплинути на суспільство й створити враження, що нібито "українська влада не працює над питанням обміну", і їй "не потрібні українці". У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими вже тривалий час стверджують, що Росія призупинила будь-які обміни військовополоненими. Представник штабу Петро Яценко каже: "Росія таким чином хоче вплинути на суспільство й створити враження, що нібито "українська влада не працює над питанням обміну", і їй "не потрібні українці".

Востаннє публічний обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року, тоді з російського полону вдалося повернути 22 українських воїни.

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