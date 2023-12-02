Зеленский: Обмены военнопленными продолжаются, иногда прямо на поле боя

По словам президента, обмены военнопленными "не только глобальные, но и прямо на месте"

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский в интервью американскому Associated Press заявил, что обмены военнопленными с Россией не остановились, по большей степени их просто не афишируют. По словам верховного главнокомандующего, обмены проходят и прямо на поле боя.

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Он пояснил, что обмены есть "не только глобальные, но и прямо на месте".

"Мы меняем. Мы наполняем свой обменный фонд, и потом происходят обмены. Очень часто мы обмениваем военнопленных не так громко, не так публично. Скажу откровенно – меняем прямо на поле боя. Когда у нас 10 их пленных, а у них есть несколько наших ребят, – мы меняем. На все это поручения у командиров, и они знают, что им делать", – сказал Зеленский.

По его словам, за последние полгода Украине удалось вернуть около 100 своих военнослужащих из российского плена, а с начала великой войны – несколько тысяч. Еще несколько тысяч находятся в плену, добавил президент.

СПРАВКА В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уже длительное время утверждают, что Россия приостановила любые обмены военнопленными. Представитель Петр Яценко говорит: "Россия таким образом хочет повлиять на общество и создать впечатление, что якобы "украинская власть не работает над вопросом обмена", и ей "не нужны украинцы". В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уже длительное время утверждают, что Россия приостановила любые обмены военнопленными. Представитель Петр Яценко говорит: "Россия таким образом хочет повлиять на общество и создать впечатление, что якобы "украинская власть не работает над вопросом обмена", и ей "не нужны украинцы".

Последний раз публичный обмен пленными состоялся 7 августа 2023 года, тогда из российского плена удалось вернуть 22 украинских воина.

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