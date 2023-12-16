Украинские пограничники попали в плен в Сумской области. Что делать их родственникам

Фото: ресурс окупантов

Сначала о пленении шести украинских воинов-пограничников заявили ресурсы российских окупантов. Они же в пропагандистских целях опубликовали допросы пленных.

Источник LIGA.net в Силах безопасности и обороны подтвердил, что украинские защитники действительно находятся в плену. Впоследствии представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко ответил нам, что в ведомстве знают об этих пленных и рассказал, что следует сделать их родственникам.

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Утром 16 декабря ресурсы захватчиков начали распространять видео с допросами украинских военнопленных. Оккупанты утверждают, что пограничников захватили в Сумской области рядом с Курской областью РФ.

Достоверно установить все обстоятельства, при которых защитники были захвачены, сейчас невозможно. Впрочем, на севере россияне регулярно используют диверсионно-разведывательные группы, которыми пытаются ворваться в Украину.

Видео с допросами военных могут быть записаны под принуждением. Россияне уже стали использовать материалы для пропаганды.

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Источник LIGA.net в Силах безопасности и обороны подтвердил, что на видео действительно украинские пограничники, попавшие в плен.

Представитель Координационного штаба ответил, что ведомству известно об этих военнопленных: "У нас есть достаточный обменный фонд, чтобы вернуть наших военнослужащих ".

Яценко описал алгоритм действий, которые следует проделать родственникам этих военных. Сначала следует обратиться в Нацполицию и Национальное информационное бюро, а также в Объединенный центр Службы безопасности Украины, где предоставить все необходимые данные.

Он отметил, что работа по поиску и возвращению военнопленных продолжается постоянно, однако переговоры затягивается российской стороной, которая не заинтересована в продолжении обменов.

2 декабря президент Зеленский заявил, что обмены военнопленными с Россией не остановились, преимущественно их просто не афишируют.

3 декабря Координационный штаб предупредил, что Россия готовит волну дезинформации о причинах прекращения обменов, не происходящих с конца лета 2023 года.

14 декабря СтратКом ВСУ подтвердил, что российские оккупанты использовали пленных украинских военных как "живой щит".

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