Госпогранслужба после попадания в плен пограничников заявила об активизации ДРГ
Государственная пограничная служба после того, как россияне захватили в плен шестерых пограничников, заявила об активизации российских диверсионно-разведывательных групп.
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"Случаи захода диверсантов остаются более активными на направлении Сумщины и Харьковщины, но угроза от них не исчезает и для Черниговщины. Диверсанты, имея соответствующее вооружение и экипировку, пытаются действовать скрыто. Иногда делятся на несколько групп, совершая отвлекающие маневры. Нередко в местах своей работы они оставляют взрывные ловушки", — говорится в комментарии спикера ГПСУ Андрея Демченко.
Он сказал, что для противодействия диверсантам привлекаются противодиверсионные резервы, отрабатываются разные тактики своевременного выявления ДРГ, в том числе инженерные препятствия, средства контроля и наблюдения за местностью, аэроразведка.
По его словам, залогом эффективного выявления вражеских групп и их ликвидации должна быть слаженность между пограничниками и другими составляющими сил обороны.
- 15 декабря командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что только за последнюю неделю было семь попыток российских ДРГ перейти границу. В пяти случаях врага удалось не пропустить.
- В конце октября ГПСУ сообщила, что российские ДРГ регулярно пытаются зайти на территорию Украины, однако после пересечения границы далеко им пройти не удается – Силы обороны сразу открывают огонь.