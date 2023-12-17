Госпогранслужба после попадания в плен пограничников заявила об активизации ДРГ

Спикер Пограничной службы: Для борьбы с российскими диверсантами нужна слаженность с другими силами обороны

Фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба после того, как россияне захватили в плен шестерых пограничников, заявила об активизации российских диверсионно-разведывательных групп.

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"Случаи захода диверсантов остаются более активными на направлении Сумщины и Харьковщины, но угроза от них не исчезает и для Черниговщины. Диверсанты, имея соответствующее вооружение и экипировку, пытаются действовать скрыто. Иногда делятся на несколько групп, совершая отвлекающие маневры. Нередко в местах своей работы они оставляют взрывные ловушки", — говорится в комментарии спикера ГПСУ Андрея Демченко.



Он сказал, что для противодействия диверсантам привлекаются противодиверсионные резервы, отрабатываются разные тактики своевременного выявления ДРГ, в том числе инженерные препятствия, средства контроля и наблюдения за местностью, аэроразведка.

По его словам, залогом эффективного выявления вражеских групп и их ликвидации должна быть слаженность между пограничниками и другими составляющими сил обороны.