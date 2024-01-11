Російська ДРГ розстріляла цивільного чоловіка на Чернігівщині

Російський окупант (Фото: ресурс окупантів)

10 січня близько 5 ранку російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком – він загинув. Атака відбулася у Семенівській громаді Чернігівської області. Про це повідомив голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко у коментарі Суспільному. Джерело LIGA.net у Силах безпеки та оборони підтвердило цю інформацію.

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Сергієнко повідомив, що напад стався між селами Грем’ячка та Леонівка – звідти до кордону РФ близько пів кілометра.

"Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки й повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", – розповів посадовець.

Він повідомив, що загиблий – чоловік 1961 року, працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

15 грудня командувач Об'єднаних сил повідомив, що російські ДРГ намагаються вдертися через кордон на півночі України, за два тижні було сім таких спроб.

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