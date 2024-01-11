Российская ДРГ расстреляла гражданского мужчину в Черниговской области

Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

10 января около 5 утра российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла автомобиль с гражданским мужчиной – он погиб. Атака произошла в Семеновской общине Черниговской области. Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Сергей Сергиенко в комментарии Суспильному. Источник LIGA.net в Силах безопасности и обороны подтвердил эту информацию.

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Сергиенко сообщил, что нападение произошло между селами Гремячка и Леоновка – оттуда до границы РФ около полукилометра.

"Была информация от главы общины, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Был заход ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", – рассказал чиновник.

Он сообщил, что погибший – мужчина 1961 года, работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

15 декабря командующий Объединенными силами сообщил, что российские ДРГ пытаются ворваться через границу на севере Украины, за две недели было семь таких попыток.

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