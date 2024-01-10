Придністров'я заявило про перестрілку на кордоні та викрадення "громадян". ДПСУ спростувала
Так зване Міністерство державної безпеки незаконного Придністров'я (ПМР) заявило про нібито стрілянину на кордоні з Україною та викрадення своїх "громадян". У коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Руслан Демченко спростував цю заяву і зазначив, що вона, найімовірніше, несе провокативний характер.
Силовики псевдореспубліки заявили, нібито 7 січня поряд з кордоном з Україною була стрілянина з вогнепальної зброї, унаслідок якої двох "громадян" ПМР перемістили на територію України.
Речник ДПСУ повідомив, що йому не відомо про якісь інциденти на кордоні з Молдовою на придністровському сегменті, а нестандартних ситуацій прикордонними нарядами не фіксувалося.
"Заява так званої ПМР несе провокативний характер, з метою звинуватити в чомусь Україну, до того ж ми розуміємо, що цей анклав має проросійську направленість", – зауважив Демченко.
- 22 квітня 2022 року в РФ заявили, що хочуть захопити весь південь України та вийти у Придністров'я.
- Після цього на території Придністров'я сталося кілька вибухів. Будівлю Міністерства держбезпеки обстріляли з РПГ, також було пошкоджено дві радіовежі, які транслювали російське радіо. Окрім того, сталися вибухи на аеродромах у Тирасполі.
- Пані президент Молдови Мая Санду переконана, що країна зможе вирішити конфлікт у Придністров'ї після того, як Україна переможе у війні з Росією.
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