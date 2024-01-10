Придністров'я заявило про перестрілку на кордоні та викрадення "громадян". ДПСУ спростувала

Силовики проросійського анклаву на території Молдови заявили про нібито інцидент на кордоні з Україною. Держприкордонслужба спростувала цю заяву

Незаконне Придністров'я (Фото: ресурс окупантів)

Так зване Міністерство державної безпеки незаконного Придністров'я (ПМР) заявило про нібито стрілянину на кордоні з Україною та викрадення своїх "громадян". У коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Руслан Демченко спростував цю заяву і зазначив, що вона, найімовірніше, несе провокативний характер.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Силовики псевдореспубліки заявили, нібито 7 січня поряд з кордоном з Україною була стрілянина з вогнепальної зброї, унаслідок якої двох "громадян" ПМР перемістили на територію України.

Речник ДПСУ повідомив, що йому не відомо про якісь інциденти на кордоні з Молдовою на придністровському сегменті, а нестандартних ситуацій прикордонними нарядами не фіксувалося.

"Заява так званої ПМР несе провокативний характер, з метою звинуватити в чомусь Україну, до того ж ми розуміємо, що цей анклав має проросійську направленість", – зауважив Демченко.

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.

22 квітня 2022 року в РФ заявили, що хочуть захопити весь південь України та вийти у Придністров'я.

Після цього на території Придністров'я сталося кілька вибухів. Будівлю Міністерства держбезпеки обстріляли з РПГ, також було пошкоджено дві радіовежі, які транслювали російське радіо. Окрім того, сталися вибухи на аеродромах у Тирасполі.

Пані президент Молдови Мая Санду переконана, що країна зможе вирішити конфлікт у Придністров'ї після того, як Україна переможе у війні з Росією.

Читайте також: Возили ухилянтів через Придністров'я. Правоохоронці заявили про викриття схеми: відео