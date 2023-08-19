Санду: Конфлікт у Придністров'ї може бути вирішений після перемоги України у війні з Росією

Молдова зможе вирішити конфлікт у Придністров'ї після того, як Україна переможе у війні з Росією. Про це заявила президент Молдови Майя Санду на з'їзді діаспори, повідомляє Радіо Молдова.

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Як зазначається, влада Молдови хоче, щоб придністровський конфлікт був урегульований лише мирним шляхом, і після перемоги України у війні, розв'язаної Росією, може з'явитися геополітична можливість для досягнення цієї мети.

Санду наголосила, що головним завданням молдавського уряду наразі є підтримання миру на всій території країни, особливо у зоні ризику.

"Ми живемо у мирі завдяки українській армії. І ми теж за цей час зробили все, щоб не допустити втягування нашої країни у війну, щоб зберегти порядок і мир у нашому суспільстві, щоб боротися з брехнею. Ми зацікавлені у врегулюванні придністровського конфлікту, і я ще раз повторюю, що рішення, які ми бачимо, лише мирні, і можливо, коли Україна переможе у цій війні й поверне свої території, з'явиться геополітична можливість, яка дозволить нам врегулювати конфлікт мирним шляхом", – сказала президент Молдови.

Санду додала, що у вирішенні проблем, подібних до Придністров'я, є міжнародний досвід. Крім того, влада Молдови має розуміння, як організувати це в ситуації, коли виникне така геополітична можливість.

Водночас Санду наголосила, що придністровська проблема не має негайного вирішення й вирішуватиметься поступово, бо все досить складно.

Вона зазначила, що процес реінтеграції має відбуватися таким чином, щоб "він не призвів до подальшого ослаблення молдавської держави та демократичних процесів".

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де знаходяться російські війська. Не визнано державою жодної із країн ООН, навіть РФ.

22 квітня 2022 року в РФ заявили, що хочуть захопити весь південь України і вийти на Придністров'я.

Після цього на території Придністров'я сталося кілька вибухів. Будівлю "Міністерства держбезпеки" обстріляли з РПГ, також було пошкоджено дві радіовежі, які транслювали російське радіо. Окрім того, сталися вибухи на аеродромах у Тирасполі.

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