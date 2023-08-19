RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Санду: Конфлікт у Придністров'ї може бути вирішений після перемоги України у війні з Росією

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 06:20
Санду: Конфлікт у Придністров'ї може бути вирішений після перемоги України у війні з Росією - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)

Молдова зможе вирішити конфлікт у Придністров'ї після того, як Україна переможе у війні з Росією. Про це заявила президент Молдови Майя Санду на з'їзді діаспори, повідомляє Радіо Молдова.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначається, влада Молдови хоче, щоб придністровський конфлікт був урегульований лише мирним шляхом, і після перемоги України у війні, розв'язаної Росією, може з'явитися геополітична можливість для досягнення цієї мети.

Санду наголосила, що головним завданням молдавського уряду наразі є підтримання миру на всій території країни, особливо у зоні ризику.

"Ми живемо у мирі завдяки українській армії. І ми теж за цей час зробили все, щоб не допустити втягування нашої країни у війну, щоб зберегти порядок і мир у нашому суспільстві, щоб боротися з брехнею. Ми зацікавлені у врегулюванні придністровського конфлікту, і я ще раз повторюю, що рішення, які ми бачимо, лише мирні, і можливо, коли Україна переможе у цій війні й поверне свої території, з'явиться геополітична можливість, яка дозволить нам врегулювати конфлікт мирним шляхом", – сказала президент Молдови.

Санду додала, що у вирішенні проблем, подібних до Придністров'я, є міжнародний досвід. Крім того, влада Молдови має розуміння, як організувати це в ситуації, коли виникне така геополітична можливість.

Водночас Санду наголосила, що придністровська проблема не має негайного вирішення й вирішуватиметься поступово, бо все досить складно. 

Вона зазначила, що процес реінтеграції має відбуватися таким чином, щоб "він не призвів до подальшого ослаблення молдавської держави та демократичних процесів".

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де знаходяться російські війська. Не визнано державою жодної із країн ООН, навіть РФ.

Читайте також: Росія пригрозила Молдові через висилку дипломатів. Санду відповіла жорстко

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
МолдоваМайя СандуПридністров'я
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 