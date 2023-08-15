Росія пригрозила Молдові через висилку дипломатів. Санду відповіла жорстко

Після того, як Кишинів вислав 22 російських дипломати, Росія пригрозила Молдові погіршенням відносин, у відповідь на це президент країни Мая Санду заявила, що їхні відносини й так вже різко погіршилися – після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє NewsMaker.

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У Росії обурилися скороченням кількості співробітників посольства Росії в Молдові та попередили, що "цей недружній крок офіційного Кишинева матиме наслідки для відносин" між двома країнами.

МЗС Росії заявило, що через скорочення штату посольства РФ у Кишиневі співробітники посольства "не зможуть забезпечити належні обсяги та терміни надання консульських послуг".

Президент Молдови наголосила, що зараз у російському посольстві достатньо співробітників, щоб надавати громадянам якісні послуги.

"Я впевнена, що співробітників посольства Росії достатньо для надання якісних послуг. Загалом наші відносини з Росією різко погіршилися після того, як Росія напала на Україну та вбиває невинних людей, руйнує міста й села в Україні", – заявила Санду.

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