Молдову залишили 22 російські дипломати

Сьогодні, 14 серпня, 22 російські дипломати вилетіли зі столиці Молдови Кишинева, оскільки відносини між двома країнами погіршуються. Про це пише Reuters.

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Молдовські офіційні особи заявили, що скорочення штату посольства Росії з 80 до 25 осіб дозволить встановити паритет із посольством Молдови у Москві.

Літак з 22 працівниками посольства вилетів з аеропорту Кишинева до російського міста Сочі, звідки він продовжить свій шлях до Москви.

23 працівники технічної підтримки та їхні сім'ї також виявили бажання поїхати разом з дипломатами.

За даними МЗС Молдови, з 15 серпня у Кишиневі можуть залишатися не більше 10 російських дипломатів та 15 помічників.

26 липня Молдова вимагає від Росії скоротити 45 працівників посольства РФ після скандалу в медіа навколо шпигунського обладнання на даху посольства в Кишиневі.

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