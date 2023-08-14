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Молдову залишили 22 російські дипломати

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 20:31
Молдову залишили 22 російські дипломати - Фото
Майя Санду (фото: moldova.md)

Сьогодні, 14 серпня, 22 російські дипломати вилетіли зі столиці Молдови Кишинева, оскільки відносини між двома країнами погіршуються. Про це пише Reuters.

Молдову залишили 22 російські дипломати

Молдовські офіційні особи заявили, що скорочення штату посольства Росії з 80 до 25 осіб дозволить встановити паритет із посольством Молдови у Москві.

Літак з 22 працівниками посольства вилетів з аеропорту Кишинева до російського міста Сочі, звідки він продовжить свій шлях до Москви.

23 працівники технічної підтримки та їхні сім'ї також виявили бажання поїхати разом з дипломатами.

За даними МЗС Молдови, з 15 серпня у Кишиневі можуть залишатися не більше 10 російських дипломатів та 15 помічників.

Читайте також: "Русофобська" ДТП у Кишиневі: Mercedes збігав від поліції та в'їхав до посольства Росії

Наталія Медведєва
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