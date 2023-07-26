У Молдови урвався терпець через шпигунський хаб росіян у Кишиневі. Будуть скорочення

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Молдова вимагає від Росії скоротити 45 співробітників посольства РФ після скандалу в медіа навколо шпигунського обладнання на даху посольства в Кишиневі. Про це повідомляє NewsMaker.

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26 липня посла Росії у Молдові Олега Васнєцова викликали до МЗС Молдови, де він отримав припис скоротити штат дипломатичних представництв РФ у країні.

Цій вимозі безпосередньо передувала публікація журналістського розслідування щодо підвищеної концентрації електронних засобів стеження на даху посольства РФ у Кишиневі. Ці засоби, стверджують журналісти, можуть використовуватись для прослуховування молдавських політиків. Вони зазначають, що з кожним роком кількість супутникових тарілок зростає, а на дах посольства регулярно підіймаються співробітники російських спецслужб.

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив на засіданні уряду, що "дипломатичні служби... повинні працювати на розвиток добрих відносин, а не на дестабілізацію нашої країни", тому МЗС "домовилося з інститутами та особами, які ухвалюють політичні рішення, про необхідності обмеження кількості російських дипломатів у Молдові".

"Це робиться для того, щоб у Молдові було менше осіб, які займаються дестабілізацією країни", – сказав Попеску.

Пізніше офіційний представник МЗС Молдови Ігор Захаров уточнив, що Молдова надсилає 18 дипломатів та 27 технічних співробітників посольства Росії в Кишиневі. Таким чином, у посольстві РФ залишаться 10 дипломатів та 15 технічних співробітників.

Російський посол заявив медіа, що антени "встановлені у ході зведення будівлі посольства наприкінці 1990-х років", а їхня заміна на сучасну техніку викликана тим, що "багато антен іржаві". Він також пригрозив Молдові "очевидними заходами у відповідь".

19 квітня Молдова викликала посла Росії, щоб оголосити співробітника посольства РФ персоною нон грата.

18 травня президентка Мая Санду заявила, що Молдова наполягає на якнайшвидшому вступі до Євросоюзу, оскільки це захистить країну від все більших загроз з боку Росії.

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