У Молдови урвався терпець через шпигунський хаб росіян у Кишиневі. Будуть скорочення
Молдова вимагає від Росії скоротити 45 співробітників посольства РФ після скандалу в медіа навколо шпигунського обладнання на даху посольства в Кишиневі. Про це повідомляє NewsMaker.
26 липня посла Росії у Молдові Олега Васнєцова викликали до МЗС Молдови, де він отримав припис скоротити штат дипломатичних представництв РФ у країні.
Цій вимозі безпосередньо передувала публікація журналістського розслідування щодо підвищеної концентрації електронних засобів стеження на даху посольства РФ у Кишиневі. Ці засоби, стверджують журналісти, можуть використовуватись для прослуховування молдавських політиків. Вони зазначають, що з кожним роком кількість супутникових тарілок зростає, а на дах посольства регулярно підіймаються співробітники російських спецслужб.
Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив на засіданні уряду, що "дипломатичні служби... повинні працювати на розвиток добрих відносин, а не на дестабілізацію нашої країни", тому МЗС "домовилося з інститутами та особами, які ухвалюють політичні рішення, про необхідності обмеження кількості російських дипломатів у Молдові".
"Це робиться для того, щоб у Молдові було менше осіб, які займаються дестабілізацією країни", – сказав Попеску.
Пізніше офіційний представник МЗС Молдови Ігор Захаров уточнив, що Молдова надсилає 18 дипломатів та 27 технічних співробітників посольства Росії в Кишиневі. Таким чином, у посольстві РФ залишаться 10 дипломатів та 15 технічних співробітників.
Російський посол заявив медіа, що антени "встановлені у ході зведення будівлі посольства наприкінці 1990-х років", а їхня заміна на сучасну техніку викликана тим, що "багато антен іржаві". Він також пригрозив Молдові "очевидними заходами у відповідь".
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