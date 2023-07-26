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У Молдови урвався терпець через шпигунський хаб росіян у Кишиневі. Будуть скорочення

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 12:40
У Молдови урвався терпець через шпигунський хаб росіян у Кишиневі. Будуть скорочення - Фото
Техніка зв'язку на даху посольства РФ у Кишиневі (Фото - Insider)
доповнено

Молдова вимагає від Росії скоротити 45 співробітників посольства РФ після скандалу в медіа навколо шпигунського обладнання на даху посольства в Кишиневі. Про це повідомляє NewsMaker.

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26 липня посла Росії у Молдові Олега Васнєцова викликали до МЗС Молдови, де він отримав припис скоротити штат дипломатичних представництв РФ у країні.

Цій вимозі безпосередньо передувала публікація журналістського розслідування щодо підвищеної концентрації електронних засобів стеження на даху посольства РФ у Кишиневі. Ці засоби, стверджують журналісти, можуть використовуватись для прослуховування молдавських політиків. Вони зазначають, що з кожним роком кількість супутникових тарілок зростає, а на дах посольства регулярно підіймаються співробітники російських спецслужб.

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив на засіданні уряду, що "дипломатичні служби... повинні працювати на розвиток добрих відносин, а не на дестабілізацію нашої країни", тому МЗС "домовилося з інститутами та особами, які ухвалюють політичні рішення, про необхідності обмеження кількості російських дипломатів у Молдові".

"Це робиться для того, щоб у Молдові було менше осіб, які займаються дестабілізацією країни", – сказав Попеску.

Пізніше офіційний представник МЗС Молдови Ігор Захаров уточнив, що Молдова надсилає 18 дипломатів та 27 технічних співробітників посольства Росії в Кишиневі. Таким чином, у посольстві РФ залишаться 10 дипломатів та 15 технічних співробітників.

Російський посол заявив медіа, що антени "встановлені у ході зведення будівлі посольства наприкінці 1990-х років", а їхня заміна на сучасну техніку викликана тим, що "багато антен іржаві". Він також пригрозив Молдові "очевидними заходами у відповідь".

Сергій Бережний
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посольствоМолдовашпигунстводипломатіяНіку Попеску
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