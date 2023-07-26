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У Молдовы лопнуло терпение из-за шпионского хаба россиян в Кишиневе. Будут сокращения

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 12:40
У Молдовы лопнуло терпение из-за шпионского хаба россиян в Кишиневе. Будут сокращения - Фото
Техника связи на крыше посольства РФ в Кишиневе (Фото - Insider)
дополнено

Молдова потребовала от России сократить 45 сотрудников посольства РФ после скандала в медиа вокруг шпионского оборудования на крыше посольства в Кишиневе. Об этом сообщает NewsMaker.

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26 июля посла России в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы, где он получил предписание сократить штат дипломатических представительств РФ в стране.

Этому требованию непосредственно предшествовала публикация журналистского расследования о повышенной концентрации электронных средств слежения на крыше посольства РФ в Кишиневе. Эти средства, утверждают журналисты, могут использоваться для прослушки молдавских политиков. Они отмечают, что с каждым годом число спутниковых тарелок растет, а на крышу посольства регулярно поднимаются сотрудники российских спецслужб.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил на заседании правительства, что "дипломатические службы... должны работать на развитие добрых отношений, а не на дестабилизацию нашей страны", поэтому МИД "договорился с институтами и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа российских дипломатов в Молдове".

"Это делается для того, чтобы в Молдове было меньше лиц, занимающихся дестабилизацией страны", — сказал Попеску.

Позже официальный представитель МИД Молдовы Игорь Захаров уточнил, что Молдова вышлет 18 дипломатов и 27 технических сотрудников посольства России в Кишиневе. Таким образом, в посольстве РФ останутся 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.

Российский посол заявил медиа, что антенны "установлены при строительстве здания посольства в конце 1990-х годов", а их замена на современную технику вызвана тем, что "многие антенны ржавые". Он также пригрозил Молдове "очевидными ответными мерами". 

Сергей Бережной
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посольстводипломатияшпионажМолдованику попеску
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