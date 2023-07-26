У Молдовы лопнуло терпение из-за шпионского хаба россиян в Кишиневе. Будут сокращения

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Молдова потребовала от России сократить 45 сотрудников посольства РФ после скандала в медиа вокруг шпионского оборудования на крыше посольства в Кишиневе. Об этом сообщает NewsMaker.

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26 июля посла России в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы, где он получил предписание сократить штат дипломатических представительств РФ в стране.

Этому требованию непосредственно предшествовала публикация журналистского расследования о повышенной концентрации электронных средств слежения на крыше посольства РФ в Кишиневе. Эти средства, утверждают журналисты, могут использоваться для прослушки молдавских политиков. Они отмечают, что с каждым годом число спутниковых тарелок растет, а на крышу посольства регулярно поднимаются сотрудники российских спецслужб.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил на заседании правительства, что "дипломатические службы... должны работать на развитие добрых отношений, а не на дестабилизацию нашей страны", поэтому МИД "договорился с институтами и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа российских дипломатов в Молдове".

"Это делается для того, чтобы в Молдове было меньше лиц, занимающихся дестабилизацией страны", — сказал Попеску.

Позже официальный представитель МИД Молдовы Игорь Захаров уточнил, что Молдова вышлет 18 дипломатов и 27 технических сотрудников посольства России в Кишиневе. Таким образом, в посольстве РФ останутся 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.

Российский посол заявил медиа, что антенны "установлены при строительстве здания посольства в конце 1990-х годов", а их замена на современную технику вызвана тем, что "многие антенны ржавые". Он также пригрозил Молдове "очевидными ответными мерами".

19 апреля Молдова вызвала посла России, чтобы объявить сотрудника посольства РФ персоной нон грата.

18 мая президент Майя Санду заявила, что Молдова настаивает на скорейшем вступлении в Евросоюз, так как это защитит страну от нарастающих угроз со стороны России.

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