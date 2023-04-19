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Молдова объявляет персоной нон грата сотрудника посольства России – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 12:22
Молдова объявляет персоной нон грата сотрудника посольства России – Reuters - Фото
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

Молдова вызвала посла России, чтобы объявить сотрудника посольства РФ персоной нон грата. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на пресс-секретаря правительства Молдовы Даниэля Водэ.

Он заявил журналистам, что это решение связано с действиями сотрудников посольства в отношении молдавских пограничников, которые на этой неделе отказали во въезде региональному российскому политику в аэропорту Кишинева.

Имя сотрудника посольства не называется.

  • 13 февраля президент Молдовы Мая Санду заявила, что Кремль хочет осуществить госпереворот в стране. 
  • В ВСУ заявили, что Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что если Россия не проиграет в войне против Украины, то дальнейшая ее агрессия против стран, которые ранее были в составе Советского Союза, не прекратится – в частности, против Молдовы.

Читайте также: Молдова может освободиться от энергетической зависимости от России за два года – Санду

Вадим Ребрина
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Россия посольство Молдова нон грата
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