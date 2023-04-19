Молдова объявляет персоной нон грата сотрудника посольства России – Reuters

Молдова вызвала посла России, чтобы объявить сотрудника посольства РФ персоной нон грата. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на пресс-секретаря правительства Молдовы Даниэля Водэ.

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Он заявил журналистам, что это решение связано с действиями сотрудников посольства в отношении молдавских пограничников, которые на этой неделе отказали во въезде региональному российскому политику в аэропорту Кишинева.

Имя сотрудника посольства не называется.

13 февраля президент Молдовы Мая Санду заявила, что Кремль хочет осуществить госпереворот в стране.

В ВСУ заявили, что Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы.

Президент Владимир Зеленский считает, что если Россия не проиграет в войне против Украины, то дальнейшая ее агрессия против стран, которые ранее были в составе Советского Союза, не прекратится – в частности, против Молдовы.

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Вадим Ребрина

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