Молдова объявляет персоной нон грата сотрудника посольства России – Reuters
19.04.2023, 12:22
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)
Молдова вызвала посла России, чтобы объявить сотрудника посольства РФ персоной нон грата. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на пресс-секретаря правительства Молдовы Даниэля Водэ.
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Он заявил журналистам, что это решение связано с действиями сотрудников посольства в отношении молдавских пограничников, которые на этой неделе отказали во въезде региональному российскому политику в аэропорту Кишинева.
Имя сотрудника посольства не называется.
- 13 февраля президент Молдовы Мая Санду заявила, что Кремль хочет осуществить госпереворот в стране.
- В ВСУ заявили, что Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы.
- Президент Владимир Зеленский считает, что если Россия не проиграет в войне против Украины, то дальнейшая ее агрессия против стран, которые ранее были в составе Советского Союза, не прекратится – в частности, против Молдовы.
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