"Русофобська" ДТП у Кишиневі: Mercedes втікав від поліції та в'їхав до посольства Росії

Рано вранці 2 серпня автомобіль Mercedes врізався у ворота посольства Росії в Кишиневі, після чого виїхав з місця ДТП і намагався втекти від поліції. Про це повідомляє NewsMaker.

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Поліція отримала повідомлення про зіткнення Mercedes з воротами посольства РФ близько 06:00 2 серпня.

За даними Генерального інспекторату поліції, після того, як правоохоронці наздогнали автомобіль порушника, водій відмовився зупинятися. Намагаючись уникнути переслідування поліцією він зіткнувся з ще двома автомобілями.

У ДТП ніхто не постраждав, слідство з’ясовує обставини інциденту.

26 липня посла Росії в Кишиневі викликали до МЗС Молдови, де він отримав припис скоротити штат дипломатичних представництв РФ у країні на 45 осіб.

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