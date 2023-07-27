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Посол ЄС у Молдові висміяв шпигунський хаб росіян у Кишиневі – фото з даху дипмісії

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27.07.2023, 09:21
Посол ЄС у Молдові висміяв шпигунський хаб росіян у Кишиневі – фото з даху дипмісії - Фото
Фото: Яніс Мажейкс (Facebook)

Посол Євросоюзу у Молдові Яніс Мажейкс опублікував у Facebook своє фото на даху будівлі дипмісії, висміявши російських дипломатів, які, за даними журналістського розслідування, стежать за молдовською владою через супутникові тарілки.

У підписі під фото Мажейкс заявив, що на даху представництва ЄС немає жодної тарілки, оскільки його співробітникам "нема коли дивитися телевізор".

Тим самим він натякнув на розслідування, яке нещодавно опублікували російські опозиційні журналісти The Insider. Вони стверджують, що російські спецслужби нібито розміщують на даху посольства Росії у Кишиневі супутникові тарілки та інші електронні засоби стеження, щоб прослуховувати молдовських політиків.

"Спекотний літній день у Кишиневі. Щойно перевірили дах представництва ЄС – кондиціонери працюють на повну потужність, супутникові антени на нашому даху не встановлені. Ми настільки зайняті роботою, що не маємо часу дивитися телевізор", – написав Мажейкс.

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Мілана Головань
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