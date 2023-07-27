Посол ЕС в Молдове высмеял шпионский хаб россиян в Кишиневе – фото с крыши дипмиссии

Посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс опубликовал в Facebook свое фото на крыше здания дипмиссии, высмеяв российских дипломатов, которые, по данным журналистского расследования, следят за молдовскими властями через спутниковые тарелки.

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В подписи под фото Мажейкс заявил, что на крыше представительства ЕС нет ни одной тарелки, поскольку его сотрудникам "некогда смотреть телевизор".

Тем самым он намекнул на расследование, которое недавно опубликовали российские оппозиционные журналисты The Insider. Они утверждают, что российские спецслужбы якобы размещают на крыше посольства России в Кишиневе спутниковые тарелки и другие электронные средства слежения, чтобы прослушивать молдовских политиков.

"Жаркий летний день в Кишиневе. Только проверили крышу представительства ЕС – кондиционеры работают на полную мощность, спутниковые антенны на нашей крыше не установлены. Мы настолько заняты работой, что у нас нет времени смотреть телевизор", – написал Мажейкс.

19 апреля 2023 года Молдова вызвала посла России, чтобы объявить сотрудника посольства РФ персоной нон грата.

18 мая президент Мая Санду заявила, что Молдова настаивает на скорейшем вступлении в Евросоюз, поскольку это защитит страну от все больших угроз со стороны России.

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