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Посол ЕС в Молдове высмеял шпионский хаб россиян в Кишиневе – фото с крыши дипмиссии

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 09:21
Посол ЕС в Молдове высмеял шпионский хаб россиян в Кишиневе – фото с крыши дипмиссии - Фото
Фото: Янис Мажейкс (Facebook)

Посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс опубликовал в Facebook свое фото на крыше здания дипмиссии, высмеяв российских дипломатов, которые, по данным журналистского расследования, следят за молдовскими властями через спутниковые тарелки.

В подписи под фото Мажейкс заявил, что на крыше представительства ЕС нет ни одной тарелки, поскольку его сотрудникам "некогда смотреть телевизор".

Тем самым он намекнул на расследование, которое недавно опубликовали российские оппозиционные журналисты The Insider. Они утверждают, что российские спецслужбы якобы размещают на крыше посольства России в Кишиневе спутниковые тарелки и другие электронные средства слежения, чтобы прослушивать молдовских политиков.

"Жаркий летний день в Кишиневе. Только проверили крышу представительства ЕС – кондиционеры работают на полную мощность, спутниковые антенны на нашей крыше не установлены. Мы настолько заняты работой, что у нас нет времени смотреть телевизор", – написал Мажейкс.

Читайте также: У Молдовы лопнуло терпение из-за шпионского хаба россиян в Кишиневе. Будут сокращения

Милана Головань
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