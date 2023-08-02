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"Русофобское" ДТП в Кишиневе: Mercedes сбегал от полиции и въехал в посольство России

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 10:42
Посольство России в Кишиневе (Фото - Wikipedia)

Рано утром 2 августа автомобиль Mercedes врезался в ворота посольства России в Кишиневе, после чего уехал с места ДТП и пытался скрыться от полиции. Об этом сообщает NewsMaker

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Полиция получила сообщение о столкновении Mercedes c воротами посольства РФ около 06:00 2 августа.

По данным Генерального инспектората полиции, после того, как правоохранители догнали автомобиль нарушителя, водитель отказался останавливаться. Пытаясь уйти от преследования полицией он столкнулся с еще двумя автомобилями.

В ДТП никто не пострадал, следствие выясняет обстоятельства инцидента.

  • 26 июля посла России в Кишиневе вызвали в МИД Молдовы, где он получил предписание сократить штат дипломатических представительств РФ в стране на 45 человек.

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Сергей Бережной
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