Молдову покинули 22 российских дипломата

Сегодня, 14 августа, 22 российских дипломата вылетели из столицы Молдовы Кишинева, поскольку отношения между двумя странами ухудшаются. Об этом пишет Reuters.

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Молдавские официальные лица заявили, что сокращение штата посольства России с 80 до 25 человек позволит установить паритет с посольством Молдовы в Москве.

Самолет с 22 сотрудниками посольства вылетел из аэропорта Кишинева в российский город Сочи, откуда он продолжит свой путь в Москву.

23 сотрудника технической поддержки и их семьи также выразили желание уехать вместе с дипломатами.

По данным МИД Молдовы, с 15 августа в Кишиневе могут оставаться не более 10 российских дипломатов и 15 помощников.

26 июля Молдова потребовала от России сократить 45 сотрудников посольства РФ после скандала в медиа вокруг шпионского оборудования на крыше посольства в Кишиневе.

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