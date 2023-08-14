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Молдову покинули 22 российских дипломата

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 20:31
Молдову покинули 22 российских дипломата - Фото
Майя Санду (фото: moldova.md)

Сегодня, 14 августа, 22 российских дипломата вылетели из столицы Молдовы Кишинева, поскольку отношения между двумя странами ухудшаются. Об этом пишет Reuters.

Молдову покинули 22 российских дипломата

Молдавские официальные лица заявили, что сокращение штата посольства России с 80 до 25 человек позволит установить паритет с посольством Молдовы в Москве.

Самолет с 22 сотрудниками посольства вылетел из аэропорта Кишинева в российский город Сочи, откуда он продолжит свой путь в Москву.

23 сотрудника технической поддержки и их семьи также выразили желание уехать вместе с дипломатами.

По данным МИД Молдовы, с 15 августа в Кишиневе могут оставаться не более 10 российских дипломатов и 15 помощников.

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Наталья Медведева
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посольствошпионажМолдова
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