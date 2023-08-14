Молдову покинули 22 российских дипломата
Сегодня, 14 августа, 22 российских дипломата вылетели из столицы Молдовы Кишинева, поскольку отношения между двумя странами ухудшаются. Об этом пишет Reuters.
Молдавские официальные лица заявили, что сокращение штата посольства России с 80 до 25 человек позволит установить паритет с посольством Молдовы в Москве.
Самолет с 22 сотрудниками посольства вылетел из аэропорта Кишинева в российский город Сочи, откуда он продолжит свой путь в Москву.
23 сотрудника технической поддержки и их семьи также выразили желание уехать вместе с дипломатами.
По данным МИД Молдовы, с 15 августа в Кишиневе могут оставаться не более 10 российских дипломатов и 15 помощников.
- 26 июля Молдова потребовала от России сократить 45 сотрудников посольства РФ после скандала в медиа вокруг шпионского оборудования на крыше посольства в Кишиневе.
Читайте также: "Русофобское" ДТП в Кишиневе: Mercedes убегал от полиции и въехал в посольство России
Комментарии