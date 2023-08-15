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Россия пригрозила Молдове из-за высылки дипломатов. Санду ответила жестко

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 20:51
Россия пригрозила Молдове из-за высылки дипломатов. Санду ответила жестко - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)

После того, как Кишинев выслал 22 российских дипломата, Россия пригрозила Молдове ухудшением отношений, в ответ на это президент страны Майя Санду заявила, что их отношения и так уже резко ухудшились – после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает NewsMaker.

В России возмутились сокращением числа сотрудников посольства России в Молдове и предупредили, что "этот недружественный шаг официального Кишинева будет иметь последствия для отношений" между двумя странами.

МИД России заявило, что из-за сокращения штата посольства РФ в Кишиневе сотрудники посольства "не смогут обеспечить должные объемы и сроки оказания консульских услуг".

Президент Молдовы отметила, что сейчас в российском посольстве достаточно сотрудников, чтобы оказывать гражданам качественные услуги.

"Я уверена, что сотрудников посольства России достаточно для оказания качественных услуг. В целом наши отношения с Россией резко ухудшились, после того как Россия напала на Украину и убивает невинных людей, разрушает города и села в Украине", – заявила Санду.

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Наталья Медведева
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посольствоМолдовамайя санду
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