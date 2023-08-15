Россия пригрозила Молдове из-за высылки дипломатов. Санду ответила жестко
После того, как Кишинев выслал 22 российских дипломата, Россия пригрозила Молдове ухудшением отношений, в ответ на это президент страны Майя Санду заявила, что их отношения и так уже резко ухудшились – после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает NewsMaker.
В России возмутились сокращением числа сотрудников посольства России в Молдове и предупредили, что "этот недружественный шаг официального Кишинева будет иметь последствия для отношений" между двумя странами.
МИД России заявило, что из-за сокращения штата посольства РФ в Кишиневе сотрудники посольства "не смогут обеспечить должные объемы и сроки оказания консульских услуг".
Президент Молдовы отметила, что сейчас в российском посольстве достаточно сотрудников, чтобы оказывать гражданам качественные услуги.
"Я уверена, что сотрудников посольства России достаточно для оказания качественных услуг. В целом наши отношения с Россией резко ухудшились, после того как Россия напала на Украину и убивает невинных людей, разрушает города и села в Украине", – заявила Санду.
- 26 июля Молдова потребовала от России сократить 45 сотрудников посольства РФ после скандала в медиа вокруг шпионского оборудования на крыше посольства в Кишиневе.
- 14 августа Молдову покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала посольства России.
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