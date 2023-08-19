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Санду: Конфликт в Приднестровье может быть решен после победы Украины в войне с Россией

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 06:20
Санду: Конфликт в Приднестровье может быть решен после победы Украины в войне с Россией - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)

Молдова сможет решить конфликт в Приднестровье после того, как Украина победит в войне с Россией. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на съезде диаспоры, передает Радио Молдова.

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Как отмечается, власти Молдовы хотят, чтобы приднестровский конфликт был урегулирован только мирным путем, и после победы Украины в войне, развязанной Россией, может появиться геополитическая возможность для достижения этой цели.

Санду подчеркнула, что главной задачей молдавского правительства в настоящее время является поддержание мира на всей территории страны, особенно в зоне риска.

"Мы живем в мире благодаря украинской армии. И мы тоже за это время сделали все, чтобы не допустить втягивания нашей страны в войну, чтобы сохранить порядок и мир в нашем обществе, чтобы бороться с ложью. Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные, и может быть, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем", – сказала президент Молдовы.

Санду добавила, что в решении проблем, подобных Приднестровью, есть международный опыт. Кроме того, у властей Молдовы есть понимание, как организовать это в ситуации, когда возникнет такая геополитическая возможность.

В то же время Санду подчеркнула, что приднестровская проблема не имеет немедленного решения и будет решаться постепенно, потому что все достаточно сложно. 

Она отметила, что процесс реинтеграции должен проходить таким образом, чтобы "он не привел к дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократических процессов".

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. Не признано государством ни одной из стран ООН, даже РФ.

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Наталья Медведева
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Молдовамайя сандуприднестровье
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