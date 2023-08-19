Санду: Конфликт в Приднестровье может быть решен после победы Украины в войне с Россией

Молдова сможет решить конфликт в Приднестровье после того, как Украина победит в войне с Россией. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на съезде диаспоры, передает Радио Молдова.

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Как отмечается, власти Молдовы хотят, чтобы приднестровский конфликт был урегулирован только мирным путем, и после победы Украины в войне, развязанной Россией, может появиться геополитическая возможность для достижения этой цели.

Санду подчеркнула, что главной задачей молдавского правительства в настоящее время является поддержание мира на всей территории страны, особенно в зоне риска.

"Мы живем в мире благодаря украинской армии. И мы тоже за это время сделали все, чтобы не допустить втягивания нашей страны в войну, чтобы сохранить порядок и мир в нашем обществе, чтобы бороться с ложью. Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные, и может быть, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем", – сказала президент Молдовы.

Санду добавила, что в решении проблем, подобных Приднестровью, есть международный опыт. Кроме того, у властей Молдовы есть понимание, как организовать это в ситуации, когда возникнет такая геополитическая возможность.

В то же время Санду подчеркнула, что приднестровская проблема не имеет немедленного решения и будет решаться постепенно, потому что все достаточно сложно.

Она отметила, что процесс реинтеграции должен проходить таким образом, чтобы "он не привел к дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократических процессов".

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. Не признано государством ни одной из стран ООН, даже РФ.

22 апреля 2022 года в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.

После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.

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