Санду: Конфликт в Приднестровье может быть решен после победы Украины в войне с Россией
Молдова сможет решить конфликт в Приднестровье после того, как Украина победит в войне с Россией. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на съезде диаспоры, передает Радио Молдова.
Как отмечается, власти Молдовы хотят, чтобы приднестровский конфликт был урегулирован только мирным путем, и после победы Украины в войне, развязанной Россией, может появиться геополитическая возможность для достижения этой цели.
Санду подчеркнула, что главной задачей молдавского правительства в настоящее время является поддержание мира на всей территории страны, особенно в зоне риска.
"Мы живем в мире благодаря украинской армии. И мы тоже за это время сделали все, чтобы не допустить втягивания нашей страны в войну, чтобы сохранить порядок и мир в нашем обществе, чтобы бороться с ложью. Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные, и может быть, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем", – сказала президент Молдовы.
Санду добавила, что в решении проблем, подобных Приднестровью, есть международный опыт. Кроме того, у властей Молдовы есть понимание, как организовать это в ситуации, когда возникнет такая геополитическая возможность.
В то же время Санду подчеркнула, что приднестровская проблема не имеет немедленного решения и будет решаться постепенно, потому что все достаточно сложно.
Она отметила, что процесс реинтеграции должен проходить таким образом, чтобы "он не привел к дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократических процессов".
- 22 апреля 2022 года в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.
- После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.
Читайте также: Россия пригрозила Молдове из-за высылки дипломатов. Санду ответила жестко
Комментарии