Приднестровье заявило о перестрелке на границе и похищении "граждан". ГПСУ опровергла

Силовики пророссийского анклава на территории Молдовы заявили о якобы инциденте на границе с Украиной. Госпогранслужба опровергла это заявление

Незаконное Приднестровье (Фото: ресурс оккупантов)

Так называемое Министерство государственной безопасности незаконного Приднестровья (ПМР) заявило о якобы перестрелку на границе с Украиной и похищении своих "граждан". В комментарии LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Руслан Демченко опроверг это заявление и отметил, что оно, скорее всего, несет провокационный характер.

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Силовики псевдореспублики заявили, что 7 января рядом с границей с Украиной была стрельба из огнестрельного оружия, в результате которой двоих "граждан" ПМР переместили на территорию Украины.

Спикер ГПСУ сообщил, что ему не известно о каких-либо инцидентах на границе с Молдовой на приднестровском сегменте, а нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось.

"Заявление так называемой ПМР скорее несет провокационный характер, с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность", – заметил Демченко.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.

22 апреля 2022 года в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти в Приднестровье.

После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание Министерства госбезопасности обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиобашни, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.

Госпожа президент Молдовы Майя Санду убеждена, что страна сможет разрешить конфликт в Приднестровье после того, как Украина победит в войне с Россией.

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