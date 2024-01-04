Служба безпеки України заявила, що спільно з Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Молдови знешкодила міжнародне злочинне угруповання, що діяло на користь РФ. За даними слідства, фігуранти незаконно переправляли українців призовного віку за межі країни.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Маршрут нелегального "трафіку" пролягав з території Одеської області до самопроголошеного Придністров’я, а далі — на територію Молдови. Вартість одного "квитка на втечу" становила до $5000, залежно від терміновості виїзду", – пише СБУ.

Фігуранти підвозили своїх "клієнтів" до кордону із незаконним Придністров’ям, а потім проводили їх лісовими стежками поза контрольно-пропускними пунктами, пояснює відомство.

Завдяки спільній спецоперації правоохоронці затримали у Молдові двох учасників угруповання під час того, як ті супроводжували групу ухилянтів, а ще двох фігурантів викрили в Одесі, коли вони готували до відправлення за кордон нову партію потенційних призовників, зазначає слідство.

Дивіться також: Ухилянтам за кордоном приготуватись? Кого планують повернути в Україну

За даними правоохоронців, угруповання організували двоє мешканців незаконного Придністров'я, що мають українські та молдовські паспорти, а також "перебувають у полі зору російських спецслужб".

До створення каналу нелегальної міграції фігуранти залучили спільників з Молдови та України, а "клієнтів" шукали через декілька створених ними Telegram-каналів, у яких за гроші пропонували сприяти у втечі від мобілізації, пояснює СБУ.

Спецслужба зазначає, що фігуранти вимагали від ухилянтів "розраховуватись за послуги" через власні криптогаманці – для конспірації незаконних прибутків.

Всім учасникам групи планують повідомити про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Якщо підозри висунуть, то фігурантам загрожуватиме від п'яти до семи років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також заочну підозру готують двом організаторам "схеми", вони наразі переховуються у незаконному Придністров'ї, підсумовує СБУ.

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.

У грудні ДБР заявило про викриття схеми ухилення від мобілізації, якою скористалися понад 300 осіб.

Закарпатські прикордонники затримали в лісах неподалік від Ужгорода групу з восьми чоловіків призовного віку, які збирались нелегально перейти кордон зі Словаччиною.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на черги на держкордоні, що виникли 31 грудня через посилення контролю під час перетину пунктів пропуску. Він висловив сумніви в тому, чи відповідають такі перевірки законодавству.

Читайте також: Міністр оборони анонсував нові правила гри для ухилянтів