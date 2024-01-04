Служба безопасности Украины заявила, что совместно с Национальной полицией Украины и Службой информации и безопасности Молдовы обезвредила международную преступную группировку, действовавшую в пользу РФ. По данным следствия, фигуранты незаконно переправляли украинцев призывного возраста за пределы страны.

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"Маршрут нелегального "трафика" пролегал с территории Одесской области в самопровозглашенное Приднестровье, а дальше — на территорию Молдовы. Стоимость одного "билета на побег" составляла до $5000, в зависимости от срочности выезда", – пишет СБУ.

Фигуранты подвозили своих "клиентов" к границе с незаконным Приднестровьем, а затем проводили их по лесным тропам вне контрольно-пропускных пунктов, поясняет ведомство.

Благодаря совместной спецоперации правоохранители задержали в Молдове двух участников группировки во время того, как те сопровождали группу уклонистов, а еще двух фигурантов разоблачили в Одессе, когда они готовили к отправке за границу новую партию потенциальных призывников, отмечает следствие.

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По данным правоохранителей, группировку организовали два жителя незаконного Приднестровья, имеющие украинские и молдавские паспорта, а также "находящиеся в поле зрения российских спецслужб ".

К созданию канала нелегальной миграции фигуранты привлекли подельников из Молдовы и Украины, а "клиентов" искали через несколько созданных ими Telegram-накалов, в которых за деньги предлагали содействовать в бегстве от мобилизации, объясняет СБУ.

Спецслужба отмечает, что фигуранты требовали от уклонистов "рассчитываться за услуги" через собственные криптокошельки – для конспирации незаконных доходов.

Всем участникам группы планируется сообщить о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Если подозрения выдвинут, то фигурантам будет грозить от пяти до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также заочное подозрение готовят двум организаторам "схемы", они скрываются в незаконном Приднестровье, заключает СБУ.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.

В декабре ГБР заявило о разоблачении схемы уклонения от мобилизации, которой воспользовалось более 300 человек.

Закарпатские пограничники задержали в лесах неподалеку от Ужгорода группу из восьми мужчин призывного возраста, которые собирались нелегально перейти границу со Словакией.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на очереди на госгранице, возникшие 31 декабря из-за усиления контроля при пересечении пунктов пропуска. Он выразил сомнения в том, соответствуют ли такие проверки законодательству.

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