Возили уклонистов через Приднестровье. Правоохранители заявили о разоблачении схемы: видео
Служба безопасности Украины заявила, что совместно с Национальной полицией Украины и Службой информации и безопасности Молдовы обезвредила международную преступную группировку, действовавшую в пользу РФ. По данным следствия, фигуранты незаконно переправляли украинцев призывного возраста за пределы страны.
"Маршрут нелегального "трафика" пролегал с территории Одесской области в самопровозглашенное Приднестровье, а дальше — на территорию Молдовы. Стоимость одного "билета на побег" составляла до $5000, в зависимости от срочности выезда", – пишет СБУ.
Фигуранты подвозили своих "клиентов" к границе с незаконным Приднестровьем, а затем проводили их по лесным тропам вне контрольно-пропускных пунктов, поясняет ведомство.
Благодаря совместной спецоперации правоохранители задержали в Молдове двух участников группировки во время того, как те сопровождали группу уклонистов, а еще двух фигурантов разоблачили в Одессе, когда они готовили к отправке за границу новую партию потенциальных призывников, отмечает следствие.
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По данным правоохранителей, группировку организовали два жителя незаконного Приднестровья, имеющие украинские и молдавские паспорта, а также "находящиеся в поле зрения российских спецслужб ".
К созданию канала нелегальной миграции фигуранты привлекли подельников из Молдовы и Украины, а "клиентов" искали через несколько созданных ими Telegram-накалов, в которых за деньги предлагали содействовать в бегстве от мобилизации, объясняет СБУ.
Спецслужба отмечает, что фигуранты требовали от уклонистов "рассчитываться за услуги" через собственные криптокошельки – для конспирации незаконных доходов.
Всем участникам группы планируется сообщить о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Если подозрения выдвинут, то фигурантам будет грозить от пяти до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Также заочное подозрение готовят двум организаторам "схемы", они скрываются в незаконном Приднестровье, заключает СБУ.
- В декабре ГБР заявило о разоблачении схемы уклонения от мобилизации, которой воспользовалось более 300 человек.
- Закарпатские пограничники задержали в лесах неподалеку от Ужгорода группу из восьми мужчин призывного возраста, которые собирались нелегально перейти границу со Словакией.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на очереди на госгранице, возникшие 31 декабря из-за усиления контроля при пересечении пунктов пропуска. Он выразил сомнения в том, соответствуют ли такие проверки законодательству.
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