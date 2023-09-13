По официальным данным, в Украине за первый год войны было выдано почти миллион триста тысяч разрешений на выезд за границу для военнообязанных мужчин. Подавляющее большинство касается выездов по бизнес-делам – около миллиона ста тысяч разрешений. Еще 170 тысяч разрешений выдали волонтерам.

Но в Украину вернулись не все. По состоянию на 25 апреля 23 года почти 19 тысяч мужчин призывного возраста не приехали в Украину, то есть просто обманули систему и остались за границей.

Украина будет экстрадировать из-за границы уклонистов. Кого именно это касается ? И почему депутаты хотят прикрыть лазейку со вторым высшим образованием? Обо всем в новом выпуске "Разбора полетов" Татьяны Круговой.

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