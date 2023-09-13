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Ухилянтам за кордоном приготуватись? Кого планують повернути в Україну видео

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 19:02
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За офіційними даними, в Україні за перший рік війни було видано майже 1,3 млн дозволів на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків. Переважна більшість стосується виїздів у бізнес-справах – близько 1,1 млн дозволів. Ще 170 000 дозволів видали волонтерам. 

Але в Україну повернулися не всі. Станом на 25 квітня 2023 року майже 19 000 чоловіків призовного віку не приїхали в Україну, тобто просто надурили систему і лишилися за кордоном.

Україна буде екстрадувати з-за кордону ухилянтів. Кого саме це стосується? І чому депутати хочуть прикрити лазівку із другою вищою освітою? Про все у новому випуску "Розбору польотів" Тетяни Кругової. 

Юлія Банкова
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