ДБР: У Запорізькому ТЦК викрили схему на понад 300 ухилянтів

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заявило про викриття схеми ухилення від мобілізації, якою скористалося понад 300 осіб. За даними слідства, організував схему керівник одного з районних територіальних центрів комплектування Запоріжжя.

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"Керівник районного ТЦК і СП та троє його підлеглих надавали військовозобов’язаним повний "пакет послуг" для звільнення від військової служби. Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат, потім їх ставили на облік і надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби", – пише ДБР.

За даними правоохоронців, у такий спосіб за 2022-2023 роки понад 300 осіб ухилилися від мобілізації, а орієнтовна вартість за "послуги" складала $2000-$3000 за людину.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи посадовців районного ТЦК.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, залучених до схеми, повідомляє відомство.

Розслідування ведеться за статтями про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації й ухилення від військової служби в умовах воєнного стану.

Фігурантам може загрожувати до 10 років тюрми.

Про вручення підозр поки що не повідомлялося.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

1 листопада ДБР повідомило про викриття та блокування спільно з СБУ "безпрецедентно масштабної" схеми ухилення від мобілізації.

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