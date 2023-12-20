ГБР: В Запорожском ТЦК разоблачили схему более чем на 300 ухилянтов

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении схемы уклонения от мобилизации, которой воспользовалось более 300 человек. По данным следствия, организовал схему руководитель одного из районных территориальных центров комплектования Запорожья.

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"Руководитель районного ТЦК и СП и трое его подчиненных предоставляли военнообязанным полный пакет услуг для освобождения от военной службы. Уклонявшихся регистрировали в том же районе города, где расположен военкомат, затем их ставили на учет и предоставляли сфальсифицированные медицинские документы для прохождения ВЛК с последующим освобождением от военной службы", – пишет ГБР.

По данным правоохранителей, таким образом, за 2022-2023 годы более 300 человек уклонились от мобилизации, а ориентировочная стоимость за "услуги" составляла $2000-$3000 за человека.

Правоохранители провели обыски на местах жительства и работы чиновников районного ТЦК.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, вовлеченных в схему, сообщает ведомство.

Расследование ведется по статьям об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и уклонения от военной службы в условиях военного положения.

Фигурантам может грозить до 10 лет тюрьмы.

О вручении подозрений пока не сообщалось.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

1 ноября ГБР сообщило о разоблачении и блокировании совместно с СБУ "беспрецедентно масштабной" схемы уклонения от мобилизации.

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