Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на черги на держкордоні, що виникли 31 грудня через посилення контролю при перетині пунктів пропуску. Він висловив сумніви в тому, чи відповідають такі перевірки законодавству.

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За даними Лубінця, 31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися "величезні" черги, в яких деякі люди нібито стояли понад добу, а причиною цьому стало посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон.

Посилаючись на неназвані медіа, Лубінець заявив, що прикордонники "посилено перевіряють" документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою "Шлях", вимагаючи військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації.

Він зазначив, що, за повідомленням Держприкордонслужби, це пов’язано із великою кількістю випадків підробки документів.

"Аби розібратися із ситуацією, сьогодні вранці направив термінового листа до Державної прикордонної служби України з вимогою надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ в громадян, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги", – заявив Лубінець.

Він наголосив, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство", а державні органи та посадові особи зобов'язані діяти у межах своїх повноважень та відповідно до Конституції й законів України.

"Сподіваюся, що цю ситуацію вдасться вирішити, а права людини та громадянина не будуть порушені", – додав омбудсмен.