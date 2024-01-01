Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на очереди на госгранице, возникшие 31 декабря из-за усиления контроля при пересечении пунктов пропуска. Он выразил сомнения в том, соответствуют ли такие проверки законодательству.

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По данным Лубинца, 31 декабря на разных пунктах пропуска образовались "огромные" очереди, в которых некоторые люди якобы стояли более суток, а причиной тому стало усиление контроля граждан, желающих выехать за границу.

Ссылаясь на неназванные медиа, Лубинец заявил, что пограничники "усиленно проверяют" документы у лиц с инвалидностью и сопровождающих их многодетных родителей, у людей, которые едут по системе "Шлях", требуя военно-учетные документы с записью об отсрочке от мобилизации.

Он отметил, что, по сообщению Госпогранслужбы, это связано с большим количеством случаев подделки документов.

"Чтобы разобраться с ситуацией, сегодня утром направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с требованием предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГПСУ у граждан, пересекающих государственную границу, а также правовые основания такого требования", – заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что "никто не может быть вынужден делать то, что не предусматривает законодательство", а государственные органы и должностные лица обязаны действовать в пределах своих полномочий и в соответствии с Конституцией и законами Украины.

"Надеюсь, что эту ситуацию удастся разрешить, а права человека и гражданина не будут нарушены", – добавил омбудсмен.