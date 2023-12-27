Законопроєкт про мобілізацію. Лубінець вважає неконституційними обмеження для ухилянтів
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що зареєстрований у парламенті "мобілізаційний" законопроєкт нібито суперечить певним конституційним нормам, про що він заявлятиме, коли документ надійде до нього на погодження. Про це омбудсмен сказав в інтерв’ю в ефірі телемарафону.
"Я завжди ставлюсь до всіх процесів, які відбуваються на території нашої держави, і не тільки, виключно через національне і міжнародне законодавство. В цьому законопроєкті, на мій погляд, є речі, які суперечать Конституції України. Я буду прямо про це писати, коли цей законопроєкт надійде офіційно на погодження до мене", – заявив Лубінець.
Він зазначив, що це відбуватиметься на етапі підготовки до розгляду законопроєкту в комітеті.
За словами омбудсмена, запропоновані законопроєктом обмеження для ухилянтів (заборона на проведення операцій з майном, обмеження на право керування власним авто, обмеження права на розпорядження коштами тощо) суперечать прямій нормі Конституції – людина не може бути обмежена у своїх правах.
"Якщо людина офіційно володіє будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити продати цей будинок або купити інший. Це буде прямо суперечити Конституції України. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану. Але ці права не можуть бути обмежені, знаєте, нескінченно", – сказав Лубінець.
Він наголосив, що "ми не можемо прийти до того стану, що, воюючи проти РФ, перетворимось на щось подібне до РФ, коли не діятимуть ані закони, ані норми, а Конституція перетвориться на папірець".
Омбудсмен додав, що чекає на направлення цього законопроєкту до нього на погодження – він його вивчатиме і робитиме відповідні заперечення.
- 25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження служби.
- У законопроєкті є пропозиції щодо демобілізації після 36 місяців служби у воєнний час, про уточнення переліку осіб, які мають право на відстрочку, про впровадження низки покарань для ухилянтів, про розширення повноважень органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.
- Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.
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