Законопроєкт про мобілізацію. Лубінець вважає неконституційними обмеження для ухилянтів

Законопроєкт ще має потрапити на погодження омбудсмена, і він пообіцяв зі свого боку заперечення

Дмитро Лубінець (Фото: Ukrinform)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що зареєстрований у парламенті "мобілізаційний" законопроєкт нібито суперечить певним конституційним нормам, про що він заявлятиме, коли документ надійде до нього на погодження. Про це омбудсмен сказав в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

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"Я завжди ставлюсь до всіх процесів, які відбуваються на території нашої держави, і не тільки, виключно через національне і міжнародне законодавство. В цьому законопроєкті, на мій погляд, є речі, які суперечать Конституції України. Я буду прямо про це писати, коли цей законопроєкт надійде офіційно на погодження до мене", – заявив Лубінець.

Він зазначив, що це відбуватиметься на етапі підготовки до розгляду законопроєкту в комітеті.

За словами омбудсмена, запропоновані законопроєктом обмеження для ухилянтів (заборона на проведення операцій з майном, обмеження на право керування власним авто, обмеження права на розпорядження коштами тощо) суперечать прямій нормі Конституції – людина не може бути обмежена у своїх правах.

"Якщо людина офіційно володіє будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити продати цей будинок або купити інший. Це буде прямо суперечити Конституції України. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану. Але ці права не можуть бути обмежені, знаєте, нескінченно", – сказав Лубінець.

Він наголосив, що "ми не можемо прийти до того стану, що, воюючи проти РФ, перетворимось на щось подібне до РФ, коли не діятимуть ані закони, ані норми, а Конституція перетвориться на папірець".

Омбудсмен додав, що чекає на направлення цього законопроєкту до нього на погодження – він його вивчатиме і робитиме відповідні заперечення.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження служби.

У законопроєкті є пропозиції щодо демобілізації після 36 місяців служби у воєнний час, про уточнення переліку осіб, які мають право на відстрочку, про впровадження низки покарань для ухилянтів, про розширення повноважень органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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