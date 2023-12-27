Законопроект о мобилизации. Лубинец считает неконституционными ограничения для уклонистов

Законопроект еще должен попасть на согласование омбудсмена, и он пообещал со своей стороны возражения

Дмитрий Лубинец (Фото: Ukrinform)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что зарегистрированный в парламенте "мобилизационный" законопроект якобы противоречит определенным конституционным нормам, о чем он будет заявлять, когда документ попадет к нему на согласование. Об этом омбудсмен сказал в интервью в эфире телемарафона.

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"Я всегда отношусь ко всем процессам, которые происходят на территории нашего государства, и не только, исключительно через национальное и международное законодательство. В этом законопроекте, на мой взгляд, есть вещи, которые противоречат Конституции Украины. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне", – заявил Лубинец.

Он отметил, что это будет происходить на этапе подготовки к рассмотрению законопроекта в комитете.

По словам омбудсмена, предложенные законопроектом ограничения для уклонистов (запрет на проведение операций с имуществом, ограничение на право вождения собственного авто, ограничения в праве на распоряжение средствами и прочее) противоречат прямой норме Конституции – человек не может быть ограничен в своих правах.

"Если человек официально владеет домом, не можем мы ему на уровне закона запретить продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции Украины. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения. Но эти права не могут быть ограничены, знаете, бесконечно", – сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что "мы не можем прийти к тому состоянию, что, воюя против РФ, превратимся в нечто подобное РФ, когда не будут действовать ни законы, ни нормы, а Конституция превратится в бумажку".

Омбудсмен добавил, что ожидает направления этого законопроекта к нему на согласование – он будет его изучать и делать соответствующие возражения.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения службы.

В законопроекте есть предложения о демобилизации после 36 месяцев службы в военное время, об уточнении перечня лиц, имеющих право на отсрочку, о внедрении ряда наказаний для уклонистов, о расширении полномочий органов местной власти при проведении мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы о запланированных изменениях.

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